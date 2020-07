Sluiten Zevenbergse sportschool moet rust creëren

Murat Tolu, raadslid voor Onafhankelijk Moerdijk, wilde weten waarom niet was gekozen voor een boete, in juridische termen een last onder dwangsom. Maar burgemeester Jac Klijs vond het risico op herhaling daarvoor te groot, laat het college van B en W nu aan Tolu weten.

Op 1 juli sloot de burgemeester van Moerdijk een sportschool aan de Zuidhaven voor zes maanden vanwege overtreding van de Opiumwet: de politie trof op de eerste etage van het pand tweehonderd grote wietplanten aan en allerlei materiaal voor de productie van hennep. Een 51-jarige Bredanaar werd aangehouden en verhoord.

Rust en stabiliteit creëren door sluiting

Het college vindt het belangrijk om door tijdelijke sluiting ‘rust en stabiliteit te creëren in de nabije omgeving van het pand’ en wil voorkomen dat ‘financiële afwegingen worden gemaakt in relatie tot de hoogte van een boete'. ,,Om handel in drugs in of bij woningen en lokalen en de daarmee samenhangende negatieve effecten tegen te gaan, is strikte handhaving gewenst en noodzakelijk.”

Geen verzachtende omstandigheden volgens burgemeester

De burgemeester vindt dat er geen verzachtende omstandigheden zijn die een kortere sluitingstermijn zouden rechtvaardigen. ,,Het is een eerste overtreding, daar staat zes maanden voor. De sportschool zit bovendien in een pand waar ook andere huurders gebruik van maken; deze mate van gevaar en risico is voor de omgeving niet acceptabel. Verder was er ook nog eens sprake van diefstal van stroom.”