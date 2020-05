Sluit deze basisschool vanwege te weinig leerlingen? ‘Ik zie het niet zo positief in’

KLUNDERT - De kans dat basisschool De Cocon in Klundert open blijft is klein, zegt directeur Jan Veenker van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). ,,De medezeggenschapsraad van de school is nu aan zet. Als die met een gedegen plan komt, gaan wij daar graag mee aan de slag. Maar ik zie het niet zo positief in.”

Openbare basisschool De Cocon in Klundert heeft al jaren een te laag aantal leerlingen. Het bestuur is daarom voornemens de school per 1 augustus 2021 te sluiten, vertelde Veenker op 24 april in deze krant.

Binnenskamers

En die mededeling was tegen het zere been van de medezeggenschapsraad van de school. ,,We wilden dit overleg nog even binnenskamers houden. Wij zien de toekomst van de school juist nog heel positief”, zegt Jurgen Romer van de raad.

Veenker moet de procedures voorleggen aan de gemeente. Op die wijze werden de stukken openbaar. ,,Maar in die fase zaten we nog helemaal niet”, reageert Romer, die het eerder als drukmiddel ziet.

Groot discussiepunt is het minimaal aantal leerlingen dat ingeschreven moet staan om de basisschool open te houden. Veenker houdt vast aan de officiële ondergrens van 59 leerlingen, zoals door de overheid vastgesteld is voor de gemeente Moerdijk.

Dat getal is echter niet zo hard, werpt de medezeggenschapsraad tegen. Dat zit zo. Landelijk geldt een minimum van 23 leerlingen. Als een schoolbestuur diverse grotere scholen in het pakket heeft, is er ook ruimte voor kleine scholen. ,,Nu is het zo dat andere scholen binnen het OBO extra betalen voor De Cocon, omdat zij onvoldoende leerlingen hebben”, zegt Veenker.

‘Al 12 jaar onder de norm’

Volgens de medezeggenschapsraad heeft het niets met financiën te maken. De Cocon is financieel gezond. Veenker: ,,De school zit al 12 jaar onder de norm, dan is sluiting logisch. En de besturen van scholen in de omgeving zijn bereid de kinderen op te vangen. Het klopt dat het inspectierapport De Cocon roemt: de kinderen komen hier niets te kort, dat is een groot compliment aan het team.”

Veenker werd in december directeur van het OBO. ,,Sindsdien is hij hier één keer geweest. In de officiële rapporten is nooit gewag gemaakt van de eis van 59 kinderen, wat betekent dat we daar vanaf nu drie jaar voor hebben. Wij hebben twee uur met Veenker gezeten. Hij kan heel goed praten, maar wij hebben in dat gesprek nul antwoorden op onze vragen gehad”, zegt Romer.