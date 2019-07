Sluis Roode Vaart zes weken volledig gestremd

MOERDIJK - Waterschap Brabantse Delta gaat groot onderhoud uitvoeren aan de sluis Roode Vaart, die aansluit op het Hollandsch Diep. Om die reden is de sluis volledig gestremd in de periode van 19 augustus tot en met 30 september.

Maar ook in de periode daarna kan de sluis korte tijd gesloten zijn voor het scheepvaartverkeer, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er worden extra openingen in de sluisdeur gemaakt om water uit het Hollandsch Diep naar het achterliggende gebied te kunnen laten stromen.

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. herstelt onder andere de waaierdeuren en de hefdeur van de sluis. De sluisdeuren zorgen ervoor dat boten via de sluis het peilverschil tussen het Hollandsch Diep en de Roode Vaart Noord veilig kunnen overbruggen. Tijdens de renovatie realiseert het waterschap ook het eerste deel van een zoetwaterinlaatvoorziening bij de sluis.

We kunnen straks in perioden van droogte meer zoet water doorlaten richting de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwa­ter­gan­gen

Quote

Niels Mureau, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta: ,,We kunnen straks in perioden van droogte meer zoet water doorlaten richting de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen. Dat water is belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark- Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit.”