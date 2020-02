Sluipverkeer Zevenbergschen Hoek is een zeer hardnekkig probleem

De oorzaak van de overlast ligt volgens de gemeente op de snelwegen A16 en A59. ,,Zijn er daar files, dan is er meteen meer sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek", weet een woordvoerder. In december bleek de geconstateerde overlast voor het dorp zo groot, dat de gemeente de kern 'op slot' deed met hekken en verkeersregelaars.

280 boetes

,,Dat was nodig omdat we in een maand tijd liefst 280 chauffeurs beboetten", aldus de woordvoerder. De maatregelen werkten toen prima, maar ze zijn niet continu vol te houden. Dat wordt gemerkt in de Hoofdstraat, waar het sluipverkeer doorheen gaat. ,,Sinds begin dit jaar neemt het probleem weer hand over hand toe", meldt bewoner Hans Visser. ,,Wij slapen aan de straatkant, en om half zes 's ochtends worden we al gewekt door het sluipverkeer."

De gemeentewoordvoerder zegt dat de drukte afgelopen maandag voor een groot deel werd veroorzaakt door de harde wind en de omgeslagen vrachtwagen op de Moerdijkbrug.

Achteruit op de rotonde

Visser vindt dat ook logisch, maar constateert toch een veel grotere drukte op alle werkdagen. ,,En niet alleen met personenauto's, ook de vrachtwagens rijden weer steeds meer door de kern. Ondanks de vier verbodsborden die toch moeilijk te missen zijn. De laatste tijd zijn het veel Litouwers, valt me op. Ze wijzen dan op hun navigatie, die kennelijk wat achter loopt. Soms steken die chauffeurs achteruit op de rotonde, omdat ze de draai anders niet kunnen maken. Wat weer voor gevaarlijke situaties zorgt.”

Gemeente minder negatief

De bevindingen van de gemeente zijn volgens de woordvoerder minder negatief: ,,Vorige maand zijn er 24 chauffeurs van personenwagens bekeurd, en maar één vrachtwagenchauffeur. Heel wat minder dan de situatie die vorig jaar de maatregelen noodzakelijk maakte. In onze beleving blijft het sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek een hardnekkig probleem, maar hebben we het toch beter onder controle."

Overleg met bedrijven

De woordvoerder zegt: En ook nu nog staan er regelmatig toezichthouders, die sluipverkeer bekeuren. Wat ook moet helpen, is ons overleg met de bedrijven die hier gevestigd zijn. Hun toeleveranciers krijgen in de vrachtbrieven instructies over de te volgen route: om het dorp heen."