Sluip- en vrachtverkeer Zevenbergschen Hoek lijkt afgenomen, maar nog steeds overlast

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zevenbergschen Hoek blijkt nog steeds last te hebben van vrachtverkeer in het dorp. Positief nieuws is er ook: het sluipverkeer in het dorp om met name in de ochtendfiles te vermijden, lijkt fors afgenomen. De kwestie over de ongewenste verkeersbewegingen in Zevenbergschen Hoek houdt de gemoederen al jaren bezig.

De gemeente Moerdijk plaatste eerder deze maand in totaal negen camera's. Die hangen in Oudemolen voor het monitoren van vrachtverkeer, in Zevenbergschen Hoek voor het monitoren van vrachtverkeer dat via de Hoofdstraat naar het industrieterrein Bloemendaalse Zeedijk rijdt en in het dorp Moerdijk voor het monitoren van het sluipverkeer van en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een pakket van maatregelen om de ervaren overlast door sluip- en vrachtverkeer verder te beperken.

Verbetering

Hans Visser woont aan de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. ,,Ik zie medewerkers van Handhaving die het sluipverkeer tegengaan, vooral bij de rotonde met de drie hoefijzers", zei hij vrijdagmiddag. ,,Daar zie ik echt een flinke verbetering. Waar dat tot nu toe bij files een constante stroom sluipverkeer was, is dat nu misschien nog een kwart of een derde. Dus daar lijken de maatregelen van de gemeente vruchten af te werpen.”

Quote Ik dacht een paar dagen geleden dat ook dat voorbij was, maar helaas. Hans Visser, bewoner

Navigatiesystemen

Anders is het volgens Visser met het vrachtverkeer: ,,Ik dacht een paar dagen geleden dat ook dat voorbij was, maar helaas. Nog steeds zie je vrachtwagens door het dorp naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk rijden, waar ze volgens de regels om het dorp heen moeten rijden. Dagelijks zie ik vrachtwagens voorbij komen. Ik woon aan de Hoofdstraat, dus ik kan het precies in de gaten houden. Net zag ik er weer twee, in een paar minuten tijd. Het probleem zit hem volgens mij voor een deel in de navigatiesystemen van de chauffeurs. Die software is kennelijk nog niet vernieuwd. Vervelend, al kan de gemeente Moerdijk daar natuurlijk niets aan doen."

Visser stelde al een paar keer voor om een hoogtebeperking aan te leggen, maar dat levert problemen op voor de hulpdiensten.