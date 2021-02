Slopershamer in zicht voor restaurant in Zevenbergen: ‘Heel jammer dat deze karakteristieke boerderij verdwijnt’

Nieuw in Zevenber­gen: sushi ‘van de Chinees’

23 februari ZEVENBERGEN - Italiaans, Chinees, Indonesisch, Frans en natuurlijk Hollands in de vorm van friet: bijna de hele wereldkeuken is in het stadje Zevenbergen wel te vinden. Alleen het Japanse element ontbrak nog. Tot afgelopen weekend: toen openden op de Zuidhaven de deuren van Sushi Loco.