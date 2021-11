Sloot in Langeweg leeggepompt vanwege 2000 liter drugsafval

Juf Debbie is in Standdaar­bui­ten weer baas in eigen klas: ‘Werkdruk voel ik niet’

Meer loon en minder werkdruk waren in 2019 de inzet van een stakingsgolf in het onderwijs. Ook in West-Brabant gaven leerkrachten van tientallen scholen gehoor aan de protestacties. Corona was nog ver weg. BN DeStem proefde begin 2019 de sfeer op basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten. Hoe is het daar nu gesteld? Is er veel veranderd door de pandemie?

13 november