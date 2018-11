Sloopwerk Markt en omgeving begint in april

In oktober veegde de Raad van State een bezwaar tegen het bouwplan in hartje Zevenbergen van tafel en zette daarmee het licht definitief op groen. Maar het duurt volgens een woordvoerder van de gemeente Moerdijk nog wel even voordat de sloop van 23 panden inclusief een flatje begint. ,,Alle panden die gesloopt moeten worden zijn in ons bezit. Ongeveer tien zijn er nog bewoond, maar deze mensen gaan er uiterlijk 31 december uit. Per 1 januari staan ze dus leeg, maar we hebben nog een paar maanden aan voorbereiding nodig, onder meer voor een sloopvergunning en voor de aanbesteding.”