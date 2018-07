Sloop voormalig restaurant de Vrijbuiter in Zevenbergen duurt langer

Waar vooraf gesteld werd dat de klus in vijf dagen geklaard, was vrijdagmiddag duidelijk dat het werk nog lang niet klaar is. Om drie uur is het stil op de werkplek. De hydraulische sloopkraan met sorteergrijper staat stil, het personeel is onderweg naar huis. Het gebouw is afgebroken, maar de fundering zit nog grotendeels in de grond.