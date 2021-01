‘Slimme’ apparaatjes leveren tal van data over haventerrein: ‘Behoefte aan in tijd van toenemende klimaatstress’

Monitoren weg en spoor

,,In combinatie met het monitoren van weg en spoor, slimme verkeersregelinstallaties en slimme verlichting van de openbare ruimte, zetten we hiermee een belangrijke stap in de verdere digitalisering van onze haven”, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Moerdijk.

,,We passen sensoren al langer toe voor bijvoorbeeld de beveiliging van poorten en gebouwen en het uitlezen van slagbomen”, aldus Yorick Stoutjesdijk, adviseur van het havenbedrijf. ,,Nu komt daar een meetwerknet bij waarmee we data inwinnen over thema’s zoals wateroverlast, droogte en hitte. Daar hebben we behoefte aan in deze tijd van toenemende klimaatstress.”

Ontvangers in heel Nederland

Het havenbedrijf voert het project samen met SkyLab uit. Remy de Jong van dit bedrijf plaatst de ontvangers in heel Nederland. In Moerdijk was er volgens hem een primeur. ,,We plaatsen ze vaak op hoge gebouwen. Het voordeel is dat het signaal beter is en verder reikt. Met het havenbedrijf kwamen we op het idee van de windmolen. Dat hebben we in Nederland, maar naar mijn weten ook wereldwijd, nooit eerder gedaan. Heel bijzonder.”