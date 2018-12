Slagersvak volop in beweging, maar weinig animo voor vakopleiding

Inmiddels zijn er landelijk zo'n 400 vacatures. Maar minder jongeren kiezen voor het vak. De slagersopleiding in Goes ligt dit jaar stil hierdoor. Wie in het westen van Brabant woont, moet dit jaar voor de opleiding verder reizen, naar bijvoorbeeld Best of Rijswijk. Dat is overigens voor één dag in de week, want op de andere dagen werken en leren zij op de werkvloer tijdens deze opleiding.