‘Slag om Willemstad’ met een nationale sloepenrace bij Waterweekend Willemstad

Centrum Klundert: nieuwe bestrating, toch meer ruimte voor karakteris­tie­ke bomen

KLUNDERT - Nieuwe bestrating, extra groen en een herindeling van de parkeerplaatsen. Dat is in een notendop hoe het Klundertse centrumgedeelte Voorstraat - Molenstraat - Zevenbergsepoort er uit gaat zien. Begin 2023 moet de spade de grond in.

13 september