Slachtoffers arbeidsongeval Moerdijk werkzaam bij Muller Dordrecht: ‘Onderzoek is in volle gang’

Het nieuws dat een van de werknemers overleed en een andere werknemer gewond raakte, treft het team van Muller Dordrecht hard. ,,We zijn een klein familiebedrijf, iedereen kent elkaar. We hebben vandaag wel te horen gekregen dat de gewonde medewerker ontslagen is uit het ziekenhuis, gelukkig”, laat een woordvoerder van Muller Dordrecht weten.

Onderzoek in volle gang

Wat er woensdagavond precies is gebeurd waardoor de Rotterdamse medewerker heeft kunnen overlijden, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. ,,Het onderzoek is in volle gang. We kunnen nog geen uitspraken doen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wij wachten ook op de resultaten van het onderzoek voordat wij uitsluitsel kunnen geven.”