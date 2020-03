Skaters dolgelukkig met facelift: ‘Hopen op mooi weer!’

Sterke vertraging randweg noord bij Zevenber­gen: eigenaar weigert grond te verkopen

6 maart ZEVENBERGEN - Pas in 2023 rijden de eerste auto’s over de noordelijke randweg en zijn inwoners van Zevenbergen van de verkeersdrukte op de huidige provinciale weg verlost. Dat is twee jaar later dan de bedoeling was. ,,Het is gigantisch druk en het wordt alleen maar drukker. We kunnen niet wachten op de komst van de randweg", zegt een teleurgestelde Anita Krijnen, die aan De Langeweg (N285) woont.