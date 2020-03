Skaten op de nieuwe skatebaan in Zevenbergen? Vergeet dat nog maar even

Het wachten is nu op nieuwe onderdelen. Het kan wel een week of vijf, zes duren voordat die er zijn, is de verwachting. ,,Sommige elementen moeten opnieuw worden geproduceerd", zo luidt de uitleg.

Nóg vijf weken wachten

Paar jaar geduurd

Het heeft een paar jaar geduurd voordat jongeren die klaagden over de staat van de oude toestellen, hun zin kregen en vervanging tegemoet konden zien. De baan was zo’n vijftien jaar oud en liep op zijn laatste benen. ,,Er zaten deuken in, het was heel glad en platen staken een stukje omhoog. Je had zo een kapotte knie", liet skater Daan weten. Hij en andere skaters zijn van plan om, als het moment is aangebroken, er een feestelijke ‘opening’ van te maken.