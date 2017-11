Sinterklaasmiddag bij de voedselbank

Haar kroost sprint snel terug naar de rest van de groep die in totaal uit tweeëndertig kinderen bestaat. Allemaal hebben ze ouders die noodgedwongen gebruikmaken van de Voedselbank Moerdijk. Speciaal voor hen hebben de medewerkers van het Bredase bedrijf Saint Gobain geld en cadeaus ingezameld.

Garanderen

Een van hen is Jolanda Labots. ,,De afgelopen twee jaar zamelden we cadeaus in voor de voedselbank in Breda. Hier zitten echter zoveel kinderen bij, dat we niet konden garanderen dat we voor ieder kind een cadeautje zouden hebben. De Voedselbank Moerdijk is wat kleiner geschaald, waardoor we alle kinderen nu meerdere presentjes kunnen geven."

Het 'Sinterklaascomité' van het bedrijf is een initiatief van de medewerkers. ,,We wilden graag iets betekenen voor minderbedeelde kinderen in Nederland", zegt Labots.

Jan Ermers van de Voedselbank Moerdijk is er ontzettend blij mee. ,,Wel rees de vraag: waar houden we zo'n sinterklaasmiddag? Bij ons in de loods aan de Doctor Ariënslaan is geen optie. Het is daar ijzig koud en we stoken er niet omdat er voedselproducten opgeslagen liggen. Gelukkig konden we bij voetbalvereniging Virtus terecht."

Liedjes

De drie zwarte Pieten, medewerkers van Saint Gobain, zingen ondertussen liedjes met de kinderen. Ook de directeur van de Voedselbank Moerdijk laat zich horen en zingt uit volle borst met hen mee.