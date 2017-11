Sinterklaas aangekomen in Moerdijkse dorpen

Willemstad

In Willemstad was het druk aan de Benedekade waar wethouder Jaap Kamp met de politie boot en tientallen Pieten op kleinere boten volgden. Daar werd duidelijk dat Sint Nicolaas kwijt was. Achteraf bleek dat hij na een vermoeide avond in slaap gevallen was in het Wapen van Willemstad. Gelukkig voor de vele kinderen die hem opwachtten kwam het dus toch nog goed.