Sint maakt zonder feestelijke intocht zijn intrede

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Vol verwachting klopt het hart van sinterklaascomités. Een intocht zit er dit jaar door de coronacrisis niet in, maar wat is er dan wél mogelijk om de goedheiligman te begroeten? Waarschijnlijk weten ze dinsdagavond na de persconferentie van het kabinet meer.

De traditionele intochten in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk zijn inmiddels allemaal afgeblazen. De meeste organisaties hebben alternatieven op de plank liggen. In Zevenbergschen Hoek, Willemstad en Helwijk is het plan om een rondrit met Sinterklaas te houden door alle straten. Coronaproof, uiteraard.

Sint arriveert niet per boot

,,We zijn er klaar voor, maar het is afwachten of we een vergunning krijgen", zegt Alex van de Meeberg uit Willemstad, het stadje waar Sinterklaas normaal gesproken per boot arriveert.

Quote We moeten voorkomen dat we mensen bij elkaar halen Esther Eenhuizen, Sinterklaascomité Standdaarbuiten Langeweg hoopt op 4 december een rondrit door het dorp te mogen houden. In Zevenbergen leeft het idee voor een doorloop langs de sint in De Borgh, maar de vraag is of de gemeente daar toestemming voor geeft.

Filmpjes met sinterklaas

Veel andere plaatsen in de gemeente Moerdijk kiezen ervoor om het te houden bij het maken van filmpjes met Sinterklaas voor de basisscholen en sociale media en bijvoorbeeld kleurplaatwedstrijden. Dat is onder meer zo in Klundert, Standdaarbuiten, Noordhoek en Moerdijk. ,,We moeten voorkomen dat we mensen bij elkaar halen”, zegt Esther Eenhuizen uit Standdaarbuiten.

Voorstellingen afgeblazen

Quote Jammer. Het is een ontzettend leuk feest, maar het is even niet anders Cindy Nieuwkoop, Sinterklaascomité Moerdijk In Etten-Leur hadden twee sinterklaasvoorstellingen als alternatief voor de intocht moeten dienen, maar ook die zijn inmiddels afgeblazen omdat maar maximaal dertig mensen de Nieuwe Nobelaer in mogen. Ook hier komt er een alternatief in de vorm van een videofilm.

Weinig mogelijk

Ook de gemeente Moerdijk is benieuwd naar dinsdag. Pas daarna kan een oordeel worden geveld over de verzoeken die door comités zijn ingediend. ,,Evenementen zijn op dit moment helemaal niet toegestaan. Als dat zo blijft, is er dus heel weinig mogelijk”, meldt een woordvoerder.

Zo dient zich een heel bijzondere sinterklaastijd aan, zonder grote, feestelijke intocht. ,,Jammer. Het is een ontzettend leuk feest, maar het is even niet anders”, aldus Cindy Nieuwkoop uit Moerdijk.