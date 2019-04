Shell vangt bot bij rechter om overwerk bij Moerdijk

Vakbonden en Shell kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell biedt een stuk minder. Ook op de locatie in Pernis is al gestaakt. Vorige week kondigde Shell aan lonen van stakende werknemers te korten.



Voor de onderhoudsklus in Moerdijk zijn behalve de vierhonderd eigen werknemers van de fabriek ook nog 2500 externe krachten ingehuurd. Volgens Shell lopen zij veiligheidsrisico's bij de actie. De advocaat van het bedrijf wees eerder ook op een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die zorgen uitte om de veiligheid.