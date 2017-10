Shell-claim valt stuk lager uit, flinke meevallers voor gemeente Moerdijk

ZEVENBERGEN - Moerdijk stevent af op een flink financieel overschot over dit jaar. Oorzaak: kosten die de gemeente op de begroting had ingeboekt voor de afwikkeling van de brand bij Chemie-Pack en een claim van Shell vallen in de praktijk een stuk lager uit.

In het geval van Chemie-Pack gaat het om een bedrag van 1 miljoen euro die de gemeente in de knip houdt; bij Shell 7,7 ton. Samen met enkele andere incidentele meevallers verwacht wethouder Jack van Dorst (Financiën) over dit jaar 2,1 miljoen euro in de plus te eindigen.

Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage van dit jaar, waarin het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.

Wilchem

De gemeente is in de nasleep van de enorme brand in 2011 bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk in een jarenlange juridische strijd gewikkeld geweest met Wilchem. Dit bedrijf claimde van Moerdijk bijna 1 miljoen euro voor het opruimen en opslaan van vervuild bluswater. ,,Maar de rechtszaak hebben wij gewonnen en die kosten hoeven wij dus niet niet te maken'', zegt Van Dorst.

Shell

Shell Moerdijk eiste over de jaren 2015 en 2016 maar liefst 2,5 miljoen aan betaalde onroerende zaakbelasting (ozb) van de gemeente Moerdijk terug. De ozb had naar de mening van het chemieconcern aanmerkelijk lager moeten uitvallen vanwege de ontploffing in een fabrieksplant medio 2014, die daardoor moest worden herbouwd. Deze dreigende financiële tegenvaller kwam de gemeente vorig jaar koud op het dak vallen: de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) had verzuimd de claim te melden.

De gemeente hield er in de begroting dus rekening mee dat 2,5 miljoen euro moest worden teruggestort naar Shell, maar dat bedrag valt na beoordeling van taxateurs die door beide partijen zijn ingeschakeld 7,7 ton lager uit. ,,Het pakt voor ons minder negatief uit.''