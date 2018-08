Seolto houdt internationaal jeugdvoetbaltoernooi

"Als we iets doen bij Seolto, dan proberen we dat gelijk ook goed te doen. Dat heeft iedereen twee jaar geleden kunnen zien bij de viering van het 75-jarig jubileum. Nu staan we aan de vooravond van een driedaags internationaal toernooi met profclubs uit binnen- en buitenland. Daarnaast doen ook teams mee van Seolto en Virtus. Daar zijn we trots op".