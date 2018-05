Senioren onthalen Hendrik Groen als een waar tieneridool

Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Lees ook Hendrik Groen komt op bezoek bij Zeven Schakels in Zevenbergen

Lees meer

Kees Hulst was zaterdagochtend op bezoek bij de open dag van zorginstelling Surplus. Later op de middag ging hij ook nog bij Surplus-vestigingen in Breda langs. In Zevenbergen had Groen over belangstelling alvast niet te klagen. Voornamelijk vrouwelijke fans verzamelden zich in de rij voor de meet and greet met hun favoriet.

Geweldig

,,Het blijft een acteur, hè'', grijnst Jo de Jong. Ze is groot fan van de serie over het leven in een verzorgingstehuis. ,,Geweldig dat hij gekomen is. Ik heb alles twee keer gezien. Elke vrijdag keken we hier in de kapel twee afleveringen, en dan praatten we na over wat er in de serie allemaal hetzelfde ging als hier.''

Niet alleen de verhaallijnen vertonen gelijkenissen met de realiteit. ,,Het is 'm gewoon echt'', wijst ze naar Hulst. ,,Hij is precies Hendrik Groen. Helemaal dezelfde als in de serie.''

Quote Het is een beetje de spin-off van mijn werk geworden. In plaats van dat ze me nou een grote filmrol geven... Kees Hulst

Hoe denkt de man in het middelpunt daar zelf over? Is hij vandaag nu Hendrik Groen of Kees Hulst? ,,Hulst is altijd Groen. Dus zo zit het'', klinkt het cruijffiaans.

,,Maar vandaag ben ik aangekondigd als Hendrik'', verklaart hij. Steeds vaker komt hij in die rol bij zorginstellingen over de vloer. ,,Het is een beetje de spin-off van mijn werk geworden. In plaats van dat ze me nou een grote filmrol geven...'', grinnikt hij.

Bitch

Met diezelfde gevatheid beantwoordde hij even daarvoor al vragen van zijn fanatiekste volgers. Is directrice Stelwagen (Rosa Reuten) in het echt ook zo'n rotmens? ,,Natuurlijk! Daar hebben we haar op gecast. Wat een bitch'', reageert Hulst ad rem. De dames schieten in de lach.