Sem Koolhaas (2000-2021) had nog zoveel plannen, maar werd plots uit het leven weggerukt

Weer felle en luide fakkel bij Shell Moerdijk, overlast kan meerdere dagen duren

MOERDIJK - Omwonenden van het industrieterrein bij Moerdijk hebben mogelijk meerdere dagen last van een felle vlam bij de Shell-raffinaderij. De fakkel maakt daarnaast een hard geluid, dat goed te horen is in de wijde omgeving. En dat is niet voor de eerste keer.

24 maart