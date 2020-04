Scouting Zevenbergen 75 jaar: één grote, warme familie

ZEVENBERGEN - 'Voor mij is scouting een deel van mijn leven'. 'Scouting staat voor mij aan de basis van mijn eigen ontwikkeling'. De scouting in Zevenbergen bestaat 75 jaar en betekent veel voor de leden.

Al maanden was de jubileumcommissie bezig met de voorbereiding van de festiviteiten. Zo stond er voor 18 april een fancy fair gepland voor de jeugd. Een dag later, op 19 april, zou de grote reünie van (oud-)leden en (-)leiding plaatsvinden. Als gevolg van de coronacrisis zijn de festiviteiten geannuleerd, in de hoop op verplaatsing naar later dit jaar.

Op de foto De scouting op kamp in de Drunense duinen, 1966. ‘Aan de scouting bewaar ik prachtige herinneringen’, zegt Toon van Vlimmeren (66).’ In 1966 waren Jan Stoop en Henk Goverde vaandrigs van onze groep. Een mooie tijd, waar je met weinig tevreden was. Later zijn we alle drie jaren lang actief geweest binnen leiding en bestuur. Na de viering van het 50-jarig bestaan zijn we gelijktijdig tot erelid benoemd. Dat we alle drie weduwnaar zijn heeft onze band nog sterker gemaakt dan hij al was. Als corona het toelaat gaan we in juni samen een week kamperen. We zijn vrienden voor het leven geworden.’

Normaal gesproken is er met 133 leden volop drukte in en rond scoutingboerderij Den Biggelaar aan de Westrand in Zevenbergen. In het clubhuis komen hier wekelijks de zes speltakken bij elkaar: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts. Nu ligt alles stil.

Scouting zit in het bloed

In gesprek met twee commissieleden met hun kinderen wordt één ding duidelijk: scouting zit hen in het bloed. Monique Kleijs met haar dochters Ida (18) en Jet (15) en Gertjan de Waal met dochter Emma (19) raken niet uitgepraat zodra ze de kans krijgen te vertellen over hun passie: Scouting Zevenbergen.

,,Er valt veel te halen, je kunt je er ontwikkelen'', vertelt Emma de Waal, leidster van de scouts en student diergeneeskunde in Antwerpen. ,,Zonder scouting was ik een ander mens geworden. Scouting is eventjes iets anders dan school of werk. Dit is het moment dat ik uit de dagelijkse gang losraak en ik enorm veel gezelligheid en plezier beleef."

,,Ik zie scouting als een groep met vrienden waarbij het niet gaat om winnen en verliezen'', zegt Jet Buurstede, 3vwo-leerlinge op het Markland college. ,,Ik leer nieuwe dingen die ik normaal nooit zou doen, zoals vuur maken, speurtochten en spellen. Ik zit nu zo'n tien jaar op scouting. Ik zou het niet willen missen."

Vriendschap

Gert-Jan de Waal, directeur van reclamebureau Addstore, is al veertig jaar lid. ,,Het lijkt nog steeds één grote familie, een warme club waar competitie geen rol speelt. Samen met vrienden mooie ervaringen mogelijk maken voor jongeren. Scouting is voor mij oprechte vriendschap en staat daarnaast aan de basis van mijn eigen ontwikkeling. Je leert er organiseren, samenwerken, leiding geven, mensen kennen, belangen afwegen - allemaal vaardigheden die je in het 'echte leven goed kunt gebruiken'."

Ida Buurstede, 6-vwo-leerlinge op het Markland college, is sinds haar vijfde bij de scouting. ,,Bij scouting zal iemand met rood haar niet gepest worden, terwijl dat op school nog steeds wel gebeurt. Vorig jaar ben ik naar Amerika geweest waar 45.000 scouts samen kwamen, waarvan 1000 uit Nederland. De belevenissen van toen zal ik niet gauw vergeten. Je snapt dat scouting een grote plek heeft in mijn dagelijks leven.''

Monique Kleijs, ambulant pleegzorgmedewerker, heeft er veertig jaar op zitten. ,,Scouting is een rode draad in mijn leven. De mensen zijn vertrouwd, het gebouw is vertrouwd. Kortom, een warm nest waaraan ik vele goede herinneringen heb en veel ervaringen heb gedeeld. Eerst was ik zelf lid, toen kwam ik in de leiding en tien jaar geleden ben ik penningmeester geworden. Deze functie ga ik dit jaar overdragen. Ik blijf wel lid. Dat is het mooie, je kunt altijd lid blijven van scouting."