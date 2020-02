Schuilen in een bushokje tijdens de optocht van Snerkersdurp

SNERKENSDURP - ,,We vonden dat we iets moesten gaan doen voor het carnaval hier in het dorp," zegt een van de leden van CV Bende Mal. Een grote groep carnavalsvierders die gistermiddag voor de eerst meededen aan de carnavalsoptocht van het Snerkensdurp (Zevenbergschen Hoek). ,,Daarom hebben we met vrienden en familie een groep opgericht om mee te doen aan de optocht. De kleintjes in een karretje en wij er allemaal voor, naast en erachter."

Prins Barry den eerste van Snerkersdurp loopt trots rond en bekijkt de optocht. Zes jaar was hij prins van het Snerkersdurp. Dit jaar heeft hij zijn afscheid aangekondigd. ,,Het is tijd dat iemand anders het overneemt," vertelt Barry Kuijpers. ,,Maar ik blijf wel actief bij het carnaval betrokken natuurlijk.”

Grootste lol

De optocht trekt ondanks het niet zo beste weer toch heel wat publiek. Van het bushokje in de Hoofdstraat wordt dankbaar gebruik gemaakt. Je staat uit de regen en de wind. De deelnemers in de optocht maakt het niets uit. Zij hebben de grootste lol en proberen hetgeen ze aan het publiek willen laten zien ondanks de tegenwind uit te voeren.

Zoals de groep The Sweethearts. Een kleurrijke groep volwassenen en kinderen met ballonnen die alle kanten opgaan. Fred Mouwen loopt in zijn chateau Geinland door het dorp. ,,Je moet het zo zien," zegt Fred. ,,Je hebt chateau Meiland van de televisie en dit is chateau Geinland. In het motto van Snerkersdurp staat ‘Groot en klein make al 60 jaor gein.’ En daar komt die gein van mij vandaan. Snapte?"

Zoetigheden voor het publiek

CV De Gekkiggeit geeft een feestje. Een verjaardagsfeest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het carnaval in het Snerkersdurp. Daarom delen ze zelfgebakken cupcakes aan het publiek uit. De optocht wordt afgesloten door twee dames die proberen om het badmintonspel te spelen. ,,Wij konden niks met het motto en daarom slaan we dit jaar effe over. En dat slaan doen we met onze rackets.”