Schoorsteen rookt, maar de zorgen in de haven van Moerdijk zijn groot: ‘Er komt storm aan’

Echtpaar ontmoet elkaar achter glas: 'De kusjes komen wel weer'

22 april ,,We werden weer helemaal verliefd.” De ogen van Tilly Ramaekers (80) glinsteren van geluk als ze vertelt dat ze deze week voor het eerst sinds weken haar man Vic (84) weer heeft gezien. Hij woont in verzorgingshuis Moermont in Bergen op Zoom, vanwege de coronacrisis was bezoek niet meer mogelijk.