Schooljeugd leeft zich uit bij Jump Village in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Voor de vijfde maal hebben honderden schoolkinderen zich vermaakt bij Jump Village in sporthal de Borgh. Waar het zaterdag met ruim 100 kinderen nog rustig was, was het zondag een drukte van jewelste.

Zaterdag was Djoey Schneijderberg (7) aanwezig om met zijn vriendjes zijn verjaardag te vieren. Ze leven zich uit. De Draak - waar de bek dicht gaat - is één van de favorieten. Moeder Linada Reigwein vertelt - op de tribune toekijkend - dat de kinderen thuis al cup-cakes versierd hebben en na afloop thuis frietjes eten. Doordat het minder druk was, was dat vooral voor de kleinere kinderen aangenaam.

Naast het springen en spelen op 11 verschillende opblaasbare speeltoestellen waren er zondag optredens van Balletstudio Tamara en gingen kinderen op de foto met mascotte Zed van Optisport Moerdijk. Devon, Brett en Jochen van de Cross Jumps Crew waren aanwezig om voor hun vlog kinderen enthousiast te maken salto’s te maken op de tumblingbaan en dat te filmen. Hun filmpjes op youtube.com/CrossJumps worden door kinderen veel bekeken.

Koprollen en buitelingen

Mitch Engelen (9) uit Zevenbergen is met zijn nichtjes Elise (7) en Maxine (10) Naemen uit Sint Willebrord druk in de weer op de tumblingbaan. Met het grootste gemak laat het drietal zien welke fraaie koprollen en buitelingen ze kunnen maken. Elise is prachtig geschminkt als éénhoorn. Mitch vindt de stormbaan het gaafst. Op de tribune tientallen ouders die de verrichtingen op afstand proberen te volgen. De bezwete kinderen met hun rode koppies nemen af en toe zelf een pauze om suikervrije ranja of water te drinken. Op moment dat het tijd wordt om naar huis te gaan, reageren kinderen teleurgesteld, want het is zo leuk en veel te vroeg om te stoppen. De gratis goody-bag verzacht de pijn enigszins. Daar valt immers nog een dag gratis springkussen mee te verdienen.