Schoolbus in winter van Standdaarbuiten naar Zevenbergen

STANDDAARBUITEN - Leerlingen uit Standdaarbuiten en Noordhoek hoeven in de wintermaanden niet met de fiets naar het Markland College in Zevenbergen. Er rijdt vanaf medio december een 'scholierenbus'.

Dat meldt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers. Hij heeft hier een akkoord over bereikt met de provincie en vervoersbedrijf Arriva. Voorwaarde is dat op voorhand minimaal 34 abonnementen worden verkocht. Is dat zo dan rijdt de bus vanaf 11 december tot en met april.

,,Ik heb hier erg blij mee. We bieden kinderen in de donkere maanden veilig vervoer naar school aan en dat in een tijd dat het openbaar vervoer onder druk staat'', aldus Zwiers. ,,Maar we hebben wel massa nodig. Ik hoop dat er voldoende interesse is.''

Zwiers denkt er twee vliegen in een klap mee te slaan slaan. De gemeente Moerdijk is al langer bezig om verkeersknelpunten in het buitengebied aan te pakken. Ook de fietsroute over de Molendijk, Markdijk en Huizersdijk tussen Standdaarbuiten en Zevenbergen - in de volksmond de Standdaarbuitensedijk - laat sterk te wensen over. ,,Maar oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid zijn erg duur en daardoor niet realistisch.''

Proberen

Daarnaast kijkt de gemeente samen met de provincie en Arriva al enige tijd naar alternatieve vormen van openbaar vervoer. Meer maatwerk vormt het uitgangspunt. ,,In de schoolbus komen onze wensen voor een veiligere route voor schoolgaande jeugd en nieuw openbaar vervoer samen'', zegt Zwiers. ,,Je kunt blijven praten en rapporten blijven schrijven. Maar laten we dit gewoon eens een keer proberen.''

De gemeente heeft een brief gestuurd aan ouders om te peilen of er interesse is voor de busdienst. Een abonnement kost 200 euro. Dit komt neer op circa 3 euro per dag.

Ritten

Als de scholierenbus in de winter echt op de weg komt, zijn er twee ritten in de ochtend van Standdaarbuiten via Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen. In de middag zijn er twee ritten terug.