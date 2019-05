Scholieren Markland College doen examen aardrijkskunde: ‘Veel gehad aan de atlas’

Luc vertelt dat hij even op gang moest komen. ,,Toen ik eenmaal bezig was, ging het best lekker. Sommige onderwerpen kon ik me helemaal niet herinneren, omdat ik een paar aardrijkskundelessen gemist heb. Ik heb veel gehad aan de atlas. We hadden twee tafeltjes per persoon, dus dat grote boek kon ik goed kwijt. Ik heb veel gekeken naar de kaarten over de economie en het klimaat per land.’’



Hij zag nog op tegen zijn scheikunde-examen. ,,Daar heb ik meer voor geoefend dan voor aardrijkskunde. Net als voor wiskunde. Daar ben ik zo slecht in. Ik sta er een 4 voor. Ik heb het nagekeken en heb als het goed is een 6,5; het hoogste cijfer voor wiskunde dat ik in tweeënhalf jaar tijd gehaald heb. De rest heb ik ook nagekeken. Ik kan echt niet al die weken wachten op de uitslag zonder een idee te hebben.’’



Koud had hij het niet. ,,Er kwam laatst wel iemand met een korte broek de zaal in. Die is echt knettergek. Zo warm is het nu ook weer niet’’, vindt Luc.