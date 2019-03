Schoenmakershoek Etten-Leur, 'Mooi plan, maar bouwen in geurcirkel is risico'

Nieuw multifunc­ti­o­neel gebouw in Willemstad staat er in 2025, ook basis­school de Singel haakt aan

27 maart WILLEMSTAD - De plannen voor het multifunctionele nieuwe gebouw in Willemstad gaan door. Ook basisschool de Singel, die in eerste instantie nog twijfelde, verhuist mee. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst in buurthuis Irene. De gemeente hoopt dat het gebouw er in 2025 staat. Maar waar die komt te staan, is nog de vraag.