Schoenen van plastic, tegen elkaar om warm te blijven; boa schrikt van Albanese jongens in riet bij Zevenbergschen Hoek

video ANWB spreekt van 'ver­keers­in­farc­t' rond Rotterdam na ongelukken op A16 en A20

17:41 ROTTERDAM/BREDA - De ANWB meldt dat er sprake is van een verkeerschaos rondom Rotterdam. Het verkeer heeft nog steeds last van de nasleep van een betonwagen die woensdagochtend kantelde op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Daar is woensdagmiddag een ongeluk op de A20 met meerdere vrachtwagens bij gekomen, waardoor de weg is afgesloten.