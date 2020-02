Schipper drugsboot Moerdijk: ‘Ik ben alles kwijt en zal mijn pensioen moeten uitstellen’

Welk ontwerp voor hal Maurits­huis krijgt de meeste stem­men?

12 februari WILLEMSTAD - Komt er een balie in de hal van het Mauritshuis in Willemstad? Of wordt de huidige Burgemeesterskamer omgetoverd tot ontvangstruimte? Beide opties zijn te zien bij de drie ontwerpen voor de hal van het Mauritshuis, die tot en met zondag tentoongesteld staan in de betreffende hal. Gedurende deze dagen kunnen inwoners en bezoekers van Willemstad hun stem uitbrengen op het, in hun ogen, beste ontwerp.