Schaapherder worden? Dat is niet iemand die zomaar wat rond kuiert

Een schaapsherder anno nu is een ecologisch landschapsbeheerder die zonder kennis van de materie niks op die hei te zoeken heeft. En de herder is net zo vaak een vrouw, overigens.

Tussen de schapen geboren

Dat laatste geldt niet bij Landschapsbeheer Van Driel in Oudemolen, waar vader John (53) bezig is om zoon Luc (23) de kneepjes van het vak bij te brengen. Beiden zijn 'tussen de schapen geboren', want John nam op jonge leeftijd het bedrijf van zijn pa over. Hij runt het samen met zijn vrouw.

Sinds 2000 zit hij aan de Zuidlangeweg in Oudemolen. "We hebben ongeveer 3.500 schapen, die continu in kuddes van 250 aan het werk zijn", zegt John. "Die kuddes trekken rond volgens vooraf gemaakte schema's. Ieder stuk grond dat je met schapen beheert, vergt een specifieke aanpak. Hoe lang laat je schapen grazen voor een optimaal resultaat, dat is wat je van tevoren uitkient. Het is allesbehalve een kudde loslaten en weer oppikken als het is kaalgevreten."

Volledig scherm Vader John van Driel leidt zoon Luc op tot schaapherder. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Specifieke aanpak

Voorbeelden van de specifieke aanpak te over: "Onze schapen vreten ook een bepaald kruid dat dodelijk kan zijn voor ander vee als het gedroogd in voer terechtkomt. Dat risico loop je met maaien. Maar dan moet je wel schapen hebben die dat spul vreten. Wij hebben Kempische heideschapen, die vreten alles. Een Texelaar haalt voor alles zijn pedante neus op, behalve voor vers gras", lacht hij.

Een goede schaapherder heeft volgens Van Driel minstens zo veel kennis van planten als van schapen: "We hebben nu op de Kalmthoutse heide twee projecten. Daar lopen de kuddes los. De kunst is om de dieren zo te sturen, dat ze alleen grazen waar nodig is. Ze mogen niet de hele hei kaal grazen. Op deze manier doen we aan ontwikkeling van de heide."



,,Weer een heel andere aanpak vergt 'stadsbegrazing', zoals op de stadswallen in Willemstad. Daar komen we vier keer per jaar, roulerend, steeds ruim drie weken. Een goede herder bepaalt in zijn bestek wat er aan gewas staat en hoeveel zijn dieren moeten eten."

Echt vakwerk

Het zijn allemaal facetten die Luc van jongs af aan meekrijgt. "Ik ben opgeleid tot monteur, maar de schapen blijken toch meer te trekken. Sinds een jaar zit ik nu fulltime bij pa en ma in het bedrijf. En vanaf het begin krijg ik met alles te maken: het herderen, maar ook het plannen, de inkoop, offertes, de boekhouding. Dat is wel veel, samen."

,,Wat ik zo leuk vind aan het vak van schaapherder? Het is echt vakwerk en maatwerk op locatie. En je werkt met boeiende dieren, ze zijn slim. Daardoor weten ze ook heel snel waar een gaatje in het hek zit, zodat ze ontsnappen. Gaat 's nachts de telefoon weer..."

Van Driel heeft vier fulltime herders in dienst, en schakelt regelmatig freelancers in. Met eigen honden, want het trainen van de border collies is ook een vak apart. Dat geldt dus ook voor het vak van schaapherder, betogen vader en zoon. "Ik stond vijf jaar geleden aan de basis van een opleiding tot schaapherder, intussen een BBL-opleiding in Velp. Dit is geen werk voor amateurs. Eigenlijk zou het een beschermd beroep moeten zijn", besluit Van Driel senior.