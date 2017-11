Sauwelavond in het Spieringkruiersdurp

Noordhoekse kinderen vieren hun eigen carnaval

10 november NOORDHOEK – In het Kantemaaiersgat is het carnaval vrijdagavond al losgebarsten met het elf-elf-bal voor de kinderen. Een kleine vijftig kinderen was naar café Noordhoek gekomen voor hun eigen carnaval. Dat werd gevierd met allerlei spelletjes, dansjes, schminken en glitter tattoos.