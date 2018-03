Sanering terrein Caldic Zevenbergen begonnen

Boek 'Polders in Kaart' bevat twee zes­tien­de-eeuw­se kaarten

7 maart BREDA - In het Koetshuis van het kasteel Bouvigne in Breda kreeg dijkgraaf Kees Jan de Vet woensdagmiddag het eerst exemplaar aangeboden van het boek Polders in Kaart - Noord-West-Brabant 1565-1590.