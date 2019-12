Sanering 'Bult van Pars’ in Klundert komt weer op gang

De sanering was in september stopgezet vanwege de aanwezigheid van grond met een te hoge PFAS-waarde. Als gevolg van het PFAS-besluit van de landelijke overheid mocht deze grond niet meer afgevoerd worden.

De afgelopen maanden heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer en saneringsmanager gezocht naar een oplossing. Die is nu gevonden met de inrichting van een tijdelijk depot aan de Vlietweg in Klundert.

Grond wordt gezeefd

Grond die uitsluitend puin vervat maar nog wel geschikt is voor woningbouw, gaat naar dit depot. Hier wordt de grond gezeefd en vervolgens weer naar de Bult van Pars gebracht. Grond die vervuild is met olie en asbest, en dus ongeschikt voor woningbouw, moet alsnog worden afgevoerd naar het grondreinigingsbedrijf.

Meer vervuiling dan gedacht

In januari 2019 werden de werkzaamheden ook al stilgelegd. Toen bleek voor het eerst dat er veel meer vervuiling in ‘de Bult’ zat dan uit eerdere onderzoeken mocht worden verwacht. Het uitgetrokken bedrag van een half miljoen euro was toen al op. In april maakte de gemeenteraad extra budget vrij om het karwei af te maken.

Op de grond die vrijkomt als de ‘Bult van Pars’ gesaneerd is, ziet de gemeente Moerdijk het liefst woningen verschijnen.

Seniorenappartementen

,,Seniorenappartementen, bijvoorbeeld. Dat zou, met alle voorzieningen op loopafstand, een mooie ontwikkeling zijn”, droomt wethouder Thomas Zwiers hardop. De procedure om het bestemmingsplan om te zetten in een woonbestemming is al in gang gezet.

,,We gaan na deze procedure de markt op met een zogeheten prijsvraag. Dat is een aanbestedingsmethodiek die inhoudt dat je aan verschillende partijen vraagt om te komen met een goede invulling. Daaruit selecteren we de beste.”

Zwiers wil het voor elkaar krijgen dat er ‘echt iets moois’ komt. ,,Iets wat tevens verwijst naar de geschiedenis van de plek: eerst bastion en later onder meer oliemolen. Heemkundekring Die Overdraghe zou hierin een rol kunnen spelen.”

