Samenwerking tussen inwoners van Moerdijk en het havenbedrijf bracht een nieuw natuurgebied

Zes gemeenten werken aan website voor onderne­mers in nood: ‘Er is hulp, alleen je moet het weten’

ETTEN-LEUR - Ondernemers die in financiële problemen verkeren en niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp, kunnen over enkele weken terecht op een website. Daarop is informatie gebundeld en worden de ondernemers naar de juiste persoon of instantie verwezen.

15 juni