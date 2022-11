Samen leren en samen spelen bij Kindcentrum de Arenberg in Zevenbergen

Schipper veerpont botst met havenmees­ter Moerdijk over aanlegstei­ger: ‘Geen afspraken mee te maken’

MOERDIJK - De lol is er af voor Jan Blokland, schipper van de Lucretia die tussen het dorp Moerdijk en Strijensas over het Hollandsch Diep vaart. ,,Ik heb geen zin in ruzie, maar met die ‘goochelaar’ zijn geen afspraken te maken.”

9 november