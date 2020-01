'Samen de eenzaamheid te lijf’ bij nieuwjaarslunch Zevenbergen in Het Trefpunt

De eerste nieuwjaar lunch in de Huiskamer is donderdag een succes geworden. 60 mensen genoten van de uitgebreide lunch waar vrijwilligers hielpen in de bediening. Voor Gerko Luijkx (17) is het een stageopdracht van het Johan Cruijff College. Hij had het plan eenzame en alleenstaande mensen, die daar behoefte aan hebben, bij elkaar te brengen. "Ik vind het fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn en zij het zo naar hun zin hebben.”

Eenzame weduwe

Tijdens de lunch ontstaan verdiepende gesprekken, daarnaast is het gezellig druk. Ria Timmer geniet van een broodje kroket en maakt een praatje met tafelgenoten. "Via de wandelclub van Hetty Boeters ben ik hier terecht gekomen. Elke donderdag ga ik mee wandelen en aansluitend drinken we koffie. Sinds ik weduwe ben voel ik me op momenten alleen, hier is het fijn om onder de mensen te zijn.”

Haar buurvrouw aan tafel, Joke Timmer vertelt over zorgen die ze ervaart met het taxivervoer. “Om te reizen moet ik in de taxi overstappen op een gewone stoel omdat je niet in je mobiel mag worden vastgezet. Mij lukt dat niet, dus dat levert beperkingen op, gelukkig is de dagelijkse zorg van Thebe prima.”