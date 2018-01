Rutte III heeft potje geld voor politie: komt er nu meer blauw in Moerdijkse en Etten-Leurse wijken?

De Moerdijkse CDA-Fractievoorzitter Désirée Brummans zegt kansen te zien nu in het regeerakkoord is opgenomen dat er 267 miljoen extra naar de Nationale Politie gaat. Dit geld is onder meer bedoeld om de werkdruk te verlichten. ,,En dus zeker ook om meer agenten in de wijken te krijgen'', schrijft ze in een brief aan Klijs.

De landelijke norm is één wijkagent op elke 5.000 inwoners. De gemeente Moerdijk telt 36.000 inwoners. ,,Wordt de norm gehaald?'', wil Brummans weten.

Vier wijkagenten

Volgens de website politie.nl zijn er in de gemeente vier wijkagenten actief: drie in de plaatsen en één op het industrieterrein. ,,Maar die gegevens zijn niet actueel'', zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Er zijn op dit moment vier wijkagenten voor de plaatsen en op het industrieterrein lopen drie gespecialiseerde wijkagenten rond. Ook is er een coördinator actief.''

Dat zou betekenen dat er acht wijkagenten zijn en dat de norm in Moerdijk dus wordt gehaald. Niettemin is het een poging waard om in Den Haag nog meer agenten los te weken nu daar een flinke geldpot staat te lonken, meent Brummans.

Volledig scherm V.l.n.r. WMOconsulent Krista Gommers, wijkwerker Linda Deckers en wijkagent Ton de Man zitten klaar voor het spreekuur in brede school D’n Overkant. © peter van trijen/het fotoburo

Etten-Leur gaat ervan uit dat er sowieso geld vrijkomt voor meer agenten in de wijk en voor rechercheurs. ,,Het geld wordt verdeeld onder de landelijke eenheden waaronder de eenheid Zeeland West-Brabant", stelt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur. ,,Hoe de verdeling wordt, is nog niet bekend. Daar wordt in het landelijk overleg van de regioburgemeesters zeker over gesproken.

In Etten-Leur zijn vijf wijkagenten actief voor de diverse woonwijken. Daarnaast is er een zogeheten expert wijkagent en een jeugdbrigadier. ,,Die richten zich onder meer op jeugd, woninginbraken, overvallen en straatroven en werken voor alle wijken." Verder is er nog een wijkagent voor bedrijventerreinen. Die heeft naast Vosdonk ook enkele andere bedrijventerreinen onder zijn hoede.