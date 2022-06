Rust zoeken op grotere en groenere camping Markdal: ‘Lepelaar had ik nog nooit in het wild gezien’

Regio kan wél profiteren van groeiend aantal riviercrui­ses: ‘Trend is om meer van boord te gaan’

WILLEMSTAD - De regio kan wel degelijk een graantje meepikken van de groeiende populariteit van riviercruises. De trend is om in havens als Willemstad vaker van boord te gaan en meer aan land te doen, zoals excursies of een hapje eten.

24 mei