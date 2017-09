Ruim baan voor trein op haventerrein op Moerdijk

Markland College heeft nieuw protocol: 'Wat te doen met ge­ra­di­ca­li­seer­de leerling?'

23:09 ZEVENBERGEN - Wat moet de directeur in het voortgezet onderwijs doen met een schoolreisje naar Berlijn als daar daags tevoren een aanslag is gepleegd? Wat doet diezelfde directeur als blijkt dat een van zijn oud-leerlingen mogelijk is betrokken bij terroristische activiteiten in Rotterdam?