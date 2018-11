Ruim 800 hennepplanten in woning Standdaarbuiten: vrouwen (16,19, 56) en man (61) opgepakt

De politie vermoedde dat in de woning een kwekerij aanwezig was en ging eropaf. Agenten troffen ruim 800 planten aan in het pand. Deze werden in beslag genomen, net als motoren, auto's en een geluidsinstallatie. Dat gebeurde omdat er mogelijk sprake is van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. Dat houdt in dat zij illegale inkomsten genoten.