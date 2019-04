Ruim 1 miljoen euro voor Mauritshuis 2.0 in Willemstad

video ‘Mega heeft negatieve lading, maar mijn koeien hebben het heel goed’

6:06 MOERDIJK - ,,Ik had een kleinere stal kunnen wegzetten en daar eenzelfde aantal koeien in kunnen proppen. Nou, tel uit je winst.” Welkom op melkveehouderij de Klaverhof in Moerdijk. Waar de koeien - en ja, dat zijn er best veel - niet worden opgejaagd en de ruimte hebben.