Roxanne (31) jureert bij wielerrondes: ‘In de jurywagen krijg je het meeste mee van de wedstrijd’

Eén ding weet ze zeker: never a dull moment tussen maart en augustus. Want in die periode zijn er volop koersen en is Roxanne Louwagie (31) altijd wel ergens in Zeeland of Brabant te vinden om een wielerwedstrijd te jureren. Een spekkie voor haar bekkie, want ze is verzot op wielrennen en alles eromheen. Wielrennen is geen hobby meer, zegt ze, eerder een passie. Met enthousiast wielrennende ouders droomde ze er als kind van om heel ver te komen in de sport.