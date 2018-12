Rouwhuiskamer in Fijnaart: ‘Nabestaanden hebben er totale vrijheid’

Hoewel het lijkt alsof de Fijnaartse vrouwen hun hele leven al in het vak zitten, is dat niet het geval. De Vrij werkte jaren als verloskundige en Bom als schoonheidsspecialiste en kraamverzorger. "Het is prachtig om in de meest kwetsbare momenten van iemands leven iets te kunnen betekenen", zegt De Vrij. Naast het zorgende aspect, is de onvoorspelbaarheid van beide beroepen de grootste bindende factor: "Het is hollen of stilstaan.”



Wie nieuwsgierig naar de rouwhuiskamer is geworden, is zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur welkom.