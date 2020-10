‘Rotte appels’ verpesten samenwerking horeca Zevenbergen

Klundertse school De Cocon moet dicht: ‘Besluit rammelt aan alle kanten’

14 oktober KLUNDERT - Als een donderslag bij heldere hemel. Zo is de mededeling over de opheffing per 1 augustus 2021 van de enige openbare basisschool in Klundert, De Cocon, bij ouders van de leerlingen gevallen.