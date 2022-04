Rockgroep Ella Guru trad 50 jaar na de oprichting weer op: ‘Blowen, drinken, versieren en muziek luisteren’

Niet iedere reünie is altijd even geslaagd. Die van de band Ella Guru overtrof volgens Ad Akkermans (68) onlangs de stoutste verwachtingen. ,,Dat was mede te danken aan het feit dat de band met een aantal topmuzikanten is uitgebreid. Eerlijk gezegd heeft de groep nooit een betere samenstelling gekend. Ja, dat smaakt naar meer. Maar voorlopig even niet. We zweven nu nog ergens in de nageniet-stand.”