Robot helpt een handje in de melkstal

Opgeknapte kerk Zevenber­gen fraai in het licht

4 juli ZEVENBERGEN - De Hervormde Gemeente voltooide afgelopen voorjaar de restauratie van de St. Catharinakerk in Zevenbergen. De opgeknapte Hervormde kerk is niet enkel overdag te bewonderen. Het gebouw wordt fraai uitgelicht en schittert dus ook 's avonds en 's nachts in volle glorie.