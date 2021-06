Rob Lormann, man met organisatietalent: ‘Ik was geen tenniscrack, maar ik sloeg een redelijk balletje’

ZEVENBERGCHEN HOEK - De notaris zou de dag voor Koningsdag in Zevenbergschen Hoek langskomen in verband met wat papierwerk dat het beste even thuis kon gebeuren. Omdat een van zijn schoondochters op het notariskantoor werkt, keek Rob Lormann (80) er niet zo van op. ,,Tot er een taxibusje voorreed. Een notaris in een taxibusje?”